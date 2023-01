Elezioni regionali: verso la presentazione della lista Fedriga

E' una questione di giorni: a breve verrà infatti presentata la lista Fedriga, creata dal presidente del Fvg Massimiliano Fedriga in vista delle regionali. "Bisognava fare delle scelte e io le ho fatte - ha dichiarato il Governatore a margine della cerimonia solenne per il Giorno della Memoria, svoltasi stamane a Trieste nella Risiera di San Sabba-. Ho una coalizione di centrodestra arricchita anche dalla lista del Presidente, che porterà il mio nome. Magari potrà avvicinare delle persone che, per scelte nazionali, non si riconoscono nei tradizionali partiti di centrodestra, ma hanno apprezzato la nostra azione amministrativa e vorrebbero continuasse".

"A fine febbraio, scopriremo quanti sono i candidati e le liste che li appoggiano. Indifferentemente dal numero, io porterò avanti la mia campagna elettorale raccontando quello che abbiamo fatto, i risultati ottenuti e quello che ci piacerebbe continuare a fare". "Spero che, nel rispetto dei cittadini, non si scivoli con le classiche campagne elettorali: denigrazione reciproca o promesse fasulle. Io cercherò di dire le cose che si possono fare e le difficoltà che ci sono per le altre, tenendo i piedi ben piantanti a terra. Prima che da candidato e presidente uscente, da cittadino sono stufo delle promesse a vanvera, dove prima delle elezioni si promette il mondo e poi non viene realizzato nulla".