La città a destra, il Carso resta rosso, crollano Lega e Forza Italia: il voto dei triestini

TRIESTE - Tra Camera e Senato Fratelli d'Italia stravince, relegando il Partito democratico all'opposizione e ridimensionando la Lega. Nel collegio uninominale alla Camera per Trieste il centrodestra porta a casa poco meno di 38 mila voti ma il Carroccio fa flop, con poco più di 6000 preferenze. Forza Italia crolla sotto il cinque per cento, mentre esulta il segretario provinciale di FdI Claudio Giacomelli: più di 25 mila i triestini che hanno scelto il partito guidato da Giorgia Meloni. Stessa storia al Senato, dove FdI stacca tutti.

Negli altri partiti i dati parlano chiaro. Furio Honsell perde la partita con Ciriani nonostante gli oltre 1700 voti a suo favore (e una percentuale del 30 per cento). Nel MoVimento Cinque Stelle, Stefano Patuanelli prende poco più di 1000 voti (complessivamente i grillini a Trieste si fermano sotto le 10 mila preferenze, con una percentuale di poco inferiore al 10 per cento. Negli altri comuni della provincia il Pd rimane prima forza nei comuni a maggioranza slovena di Sgonico, Monrupino e San Dorligo della Valle/Dolina. A Duino Aurisina vincono al fotofinish i sovranisti (37 contro il 36 per cento), mentre Muggia è un altro successo del centrodestra.

Il Friuli Venezia Giulia manderà nella capitale 12 parlamentari, di cui otto deputati e quattro senatori. La lista è solamente una questione di formalità. Dal centrodestra entrano a palazzo Madama Luca Ciriani, Francesca Tubetti e Marco Dreosto, mentre la dem Tatjana Rojc viene riconfermata senatrice anche in questa legislatura. A Montecitorio vanno invece Nicole Matteoni, Vanna Gava e Debora Serracchiani, ma anche Graziano Pizzimenti.

La notizia è in aggiornamento