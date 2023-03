Sanità, lavoro, turismo, clima, cultura: i candidati presidente rispondono alle nostre domande

Giorgia Tripoli per "Insieme liberi", Alessandro Maran per il Terzo polo, Massimiliano Fedriga per il centro destra, Massimo Moretuzzo per il centro sinistra. Sono loro i quattro candidati alla carica di presidente del Friuli Venezia Giulia. Domenica e lunedì le urne decideranno a chi toccherà l'incarico di governare la Regione per i prossimi cinque anni. Le redazioni di UdineToday, TriestePrima e PordenoneToday hanno elaborato una serie di domande per gli aspiranti numero uno del nostro territorio.

Giorgia Tripoli (Palmanova, 15 gennaio 1983), di professione avvocato, si è fatta conoscere per la difesa delle posizioni "no vax". La sua lista rappresenta l’unione di forze come Italexit, Movimento 3V, Movimento Gilet Arancioni, Alister e Comitato Tutela Salute Pubblica Fvg.

Alessandro Maran (Grado, 15 aprile 1960), ha iniziato la sua carriera politica nel Partito comunista italiano, come consigliere comunale del suo paese d'origine. È stato deputato in tre legislature tra il 2001 e il 2013. Dal 2019 fa parte di Italia viva.

Massimiliano Fedriga (Verona, 2 luglio 1980), è il presidente uscente. È stato deputato per tre legislature, ricoprendo vari incarichi parlamentari, tra cui quello di capogruppo della Lega Nord e Autonomie - Noi con Salvini dall'8 luglio 2014 al 22 marzo 2018.

Massimo Moretuzzo (Udine, 15 febbraio 1976), sindaco di Mereto di Tomba – il suo comune – dal 2014 al 2018, quando si candida alle regionali con il Patto per l'autonomia. Risulta eletto con oltre 1200 preferenze.