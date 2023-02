Primarie Pd: Elly Schlein vince anche in Fvg

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico: è la prima donna alla guida del partito e, a 38 anni, è la più giovane. "Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara", ha dichiarato Elly Schlein parlando alla sede del suo comitato. "Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui. Oggi c'è stata una altra strage che pesa sulle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i salvataggi in mare quando occorrerebbero vie legali di ingresso in Europa", ha aggiunto riferendosi al naufragio di migranti in Calabria. In regione, Schlein ha ottenuto il 63,51 per cento dei voti, Bonaccini il 36,47 per cento.

In Friuli Venezia Giulia

“È stata una grande partecipazione popolare. Nel ringraziare tutti i votanti e soprattutto i generosi militanti che hanno lavorato con passione e dedizione nelle ultime settimane, si certifica che, nonostante le varie avversità e le grandi pressioni contrarie sul partito: il partito democratico c'è e la sua comunità ha voglia di partecipare e di rilanciarlo. Ora attendiamo con fiducia i risultati complessivi dei dati nazionali per analizzare i diversi risultati tra voto degli scritti e voto delle primarie aperte. Un'esperienza comunque faticosa e positiva che "Energia Popolare" ha fatto propria e contribuirà a donare al partito”, ha dichiarato Franco Lenarduzzi, rappresentante in Friuli Venezia Giulia della mozione “Energia popolare” a sostegno del candidato Stefano Bonaccini.

“È sorprendente l’affermazione di Elly Schlein in Friuli Venezia Giulia. Contavamo sulla spinta popolare delle Primarie. Sorprendente non solo nei numeri, ma perché figlia di una presenza di rilievo ai seggi. Era questo quello che il Pd si aspettava. Una grande presenza ai gazebo per affermare il valore della partecipazione democratica. Elly Schlein è stata premiata in Friuli Venezia Giulia sulla spinta di una fiducia nei confronti del Pd che proviene dai mondi, in particolare, che vogliamo ricominciare a rappresentare. Ora si tratta di tradurre il valore di questa bella spinta, a partire dai temi che Elly Schlein ha proposto con forza per tradurle in politiche attive sul territorio, che sappiano opporsi chiaramente alla destra e propongano un Pd rinnovato, presente e frequentato dalle tante e i tanti che hanno dato fiducia al nostro partito”. Lo dichiara Enzo Martines, rappresentante in Friuli Venezia Giulia della mozione “Parte da noi” a sostegno della candidata Elly Schlein.