Verso il voto

Salvini e Schlein, la campagna elettorale sfodera i big

Si parte questa mattina con il Terzo Polo al San Marco, poi con i comizi conclusivi in piazza della Borsa per il Patto per l'Autonomia. Chiude anche Insieme Liberi in piazza Cavana, mentre il ministro e leader della Lega Matteo Salvini sarà prima a San Giovanni e poi ad incontrare i militanti. Giuseppe Conte e Anna Maria Bernini attesi per domani 31 marzo