Sanità, valle dell'idrogeno e Pnrr, Fedriga indica le sfide dei prossimi cinque anni

TRIESTE - "Nelle avversità ha avuto modo di riaffermarsi la straordinaria capacità delle donne e degli uomini del Friuli Venezia Giulia di rispondere con compattezza e determinazione alle sfide più complesse. Come nel 1976, la resilienza e lo spirito solidaristico hanno permesso di mantenere viva, nei momenti di maggiore incertezza dovuti alla pandemia, la speranza. Uno spirito che si è espresso anche accogliendo i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina". Si è aperto con queste parole il discorso d'insediamento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che nell'aula del Consiglio regionale ha rivolto "un pensiero alle famiglie delle vittime del Covid" e ha ricordato Elena Lo Duca, la volontaria deceduta nel corso delle operazioni durante l'emergenza incendi: "una tragedia che testimonia l'esemplare servizio reso al Friuli Venezia Giulia dalla Protezione civile in questi difficili anni".

I soldi del Pnrr

"La prossima legislatura - ha continuato Fedriga - sarà decisiva in quanto rappresenta l'orizzonte attuativo del Pnrr, una partita che in Friuli Venezia Giulia vale quasi due miliardi di euro: una sfida complessa che suggerisce l'opportunità per le Regioni di assumere un ruolo attivo di collegamento e raccordo di area vasta. Quanto alle specifiche progettualità, non posso non menzionare la Valle dell'idrogeno del Nord Adriatico". Un occhio all'ambiente e alle questioni che riguardano da vicino il problema del cambiamento climatico. "Proseguirà l'impegno per affrontare in modo strutturato il problema della siccità e in tal senso sono già state stanziate risorse per lo studio di fattibilità di un impianto di desalinizzazione" così il governatore. Fari puntati poi sui temi della demografia e della famiglia.

Una regione attrattiva

"L'abbattimento delle rette degli asili nido, i contributi "dote famiglia" e "dote scuola" sono centrali ma non sufficienti a completare un mosaico ben più composito: vanno ampliati ulteriormente rendendoli strutturali e quanto più possibile universali". Guardando alle sfide future il governatore ha sottolineato la necessità di "creare le condizioni per fare del Friuli Venezia Giulia una terra sempre più attrattiva per nuovi investitori e i giovani. L'alleggerimento della pressione fiscale è in tal senso la prima risposta che abbiamo inteso dare, ma abbiamo anche potenziato il ruolo dell'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa e triplicato gli investimenti esteri". Sguardo poi all'intermodalità e alla terza corsia autostradale, e torna prepotentemente il tema dell'alta velocità. "Occorre recuperare il terreno perduto con un'azione imperniata sul dialogo con il Governo nazionale, per ridurre i tempi di percorrenza della tra la nostra regione e Venezia" così Fedriga.

Industria e sanità

Sulle crisi industriali che coinvolgono soprattutto il territorio di Trieste (leggasi Wartsila), il governatore le ha definite "un campanello d'allarme sul piano economico ma anche sociale. L'impegno della Regione su tale fronte è stato chiarissimo sin dal principio: individuare delle soluzioni che consentissero di fornire garanzie occupazionali dirette, al pari che indirette per quanto concerne l'indotto, conservando al contempo la strategicità produttiva nazionale del sito". Sulla riforma sanitaria approvata nel 2019, Fedriga ha spigeato che "il processo non deve subire ritardi. Non abbiamo alcuna intenzione di depotenziare i servizi né tantomeno di chiudere alcuna struttura, guardando a un'accelerazione dei processi di specializzazione delle nostre strutture sanitarie correlata a un adeguato livello di casistica. Auspico che il senso di responsabilità prevalga sulla tentazione di alimentare scontri ideologici esclusivamente destinati a ripercuotersi sui cittadini".