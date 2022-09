Fedriga: "Lega non ha mai preso finanziamenti dalla Russia"

"Quando penso ai finanziamenti russi e a qualche partito italiano mi viene in mente la sinistra italiana, che li ha presi per tanti anni. La Lega non c'entra nulla in questa storia. Non sono un amministratore però ho ragionevoli certezze che mai la Lega abbia preso finanziamenti". Così il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo a Metropolis su Repubblica.it.

"In una campagna elettorale come questa, molto breve - ha aggiunto - doversi giustificare su castelli creati così mi sembra anche svilente per la campagna stessa. La mia forza politica si tutelerà per vie legali da questo punto di vista e andiamo avanti cercando di proporre un progetto per il paese, perché ho paura che si stia cercando di sviare la campagna elettorale rispetto agli impegni che le forze politiche devono prendere per il paese, prima con il rischio fascismo, ora con la Russia e domani con altro. Non fa bene" alle persone "che devono scegliere rispetto a un programma".