L'impero di Massimiliano: Fedriga è il presidente di Regione più amato d'Italia

Un balzo in avanti e Massimiliano Fedriga arriva al gradino più alto della classifica che ogni anno viene pubblicata sul Sole24Ore, secondo il rilevamento di Governance Poll dell'Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Negli ultimi due anni, il presidente del Friuli Venezia Giulia era sempre stadio sul podio, nel 2023 terzo e nel 2022 secondo: insieme a lui sempre Stefano Bonaccini (presidente dimissionario dell'Emilia Romagna) e Luca Zaia, a capo dell giunta regionale del Veneto. Nello specifico, Fedriga si piazza quest'anno sul gradino più alto con un indice di gradimento del 68%, Bonaccini secondo con il 67% e Zaia terzo con il 66%.

"Ringrazio la mia terra, la mia gente per la fiducia. Faccio ogni giorno del mio meglio per esserne all’altezza, anche se so che non sempre ci riesco, ma ce la metto tutta. Grazie", ha commentato così la classifica Fedriga con un post sulla sua pagina Facebook.

Con il 68% dei consensi, in aumento di quasi quattro punti percentuali rispetto alla rielezione nelle regionali del 2023, Fedriga stacca dunque Bonaccini e Zaia, il presidente più longevo in questa graduatoria. I tre sono definiti dallo storico quotidiano "lepri del consenso", visto che staccano il primo a non salire sul podio, il campano Vincenzo De Luca, di ben sei punti percentuali. A chiudere la classifica il marchigiano Francesco Aquaroli. In generale, la classifica denota un certo apprezzamento: dieci presidenti su tredici hanno ottenuto la sufficienza.

Il sondaggio

Il campione è composto da 1000 elettori ed elettrici in ogni regione, disaggregati per sesso, età e area di residenza. Non sono state prese in considerazione le Regioni in cui si è votato nel 2024. Il periodo di effettuazione del sondaggio è dal 3 maggio al 5 luglio 2024.

Le rezioni

“La notizia che il Presidente leghista del Fvg, Massimiliano Fedriga, è il governatore più amato d’Italia non è una sorpresa inaspettata ma il frutto di anni di duro lavoro a stretto rapporto con i cittadini, i lavoratori, le imprese regionali. E, soprattutto, è un risultato che non guarda solo al mandato elettorale ma in prospettiva del futuro della Regione, tessendo una fitta rete di relazioni internazionali, a partire dagli USA, per creare un terreno fertile per ulteriori investimenti nell’ottica di un continuo rilancio economico del nostro territorio. Con questa classifica, si sancisce il suo apprezzamento tra i cittadini e il buon governo della Lega, sempre al servizio della nostra gente”, ha commentato il senatore e segretario Lega Fvg Marco Dreosto. "Obiettivi chiari, serietà e impegno nel perseguirli. Modalità operative che ripagano. E se una prima conferma del livello di gradimento del presidente Massimiliano Fedriga era già arrivata un anno fa, con il risultato elettorale, l’aver conquistato la prima posizione nella speciale classifica stillata dal Il Sole24Ore non fa altro che certificare il buon operato del presidente e di conseguenza della sua maggioranza": sono le parole espresse, anche a nome dei colleghi del gruppo, dal consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di “Fedriga Presidente”.