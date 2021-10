Flex, M5S: “Visita della viceministra Todde dimostra attenzione per i 560 lavoratori”

La Viceministra Alessandra Todde è stata ieri a Trieste in visita alla Flex, in compagnia della candidata Sindaco di Trieste Alessandra Richetti e del Consigliere regionale Andrea Ussai. Così la Deputata M5S Sabrina De Carlo: “Il Pnrr è una grande opportunità di crescita e sviluppo per il futuro del nostro Paese che va sfruttata a pieno. È necessario incentivare competitività e progettazione, puntando soprattutto sulla differenziazione rispetto ad altre realtà con l’obiettivo centrale di salvaguardare i posti di lavoro delle 560 persone attualmente occupate”.

“Abbiamo incontrato il management aziendale, fatto un sopralluogo dell’azienda, dialogato con lavoratori e organizzazioni sindacali perché solo toccando con mano le realtà dei territori se ne può comprendere l’importanza, le criticità e le possibilità di crescita e sviluppo” - prosegue la Deputata che conclude “Nelle prossime settimane proseguiranno le interlocuzioni con le aziende e la Viceministra, che ringraziamo per la franchezza e la concretezza con cui affronta le complessità del nostro territorio, ha garantito inoltre che presto verrà convocato presso il MISE un altro tavolo di confronto".