"Con la cultura si può mangiare", le proposte di Futura per il rilancio culturale di Trieste

"Con la cultura si mangia" è il motto con cui la lista Futura descrive il suo programma culturale per Trieste, un disegno che punta, tra le varie proposte, su percorsi tematici legati alla ricca storia della città, sia dal punto di vista della letteratura che dell'archeologia, oltre a nuovi eventi musicali e teatrali di richiamo e a una promozione turistica "decentrata".

Secondo l'esponente di Futura Rina Rusconi, "serve un'azione forte da parte del sindaco per puntare su Trieste come città della letteratura, un titolo che abbiamo per merito, indipendentemente dal riconoscimento Unesco, anche per quanto riguarda i nostri autori contemporanei". Rusconi immagina poi una "Trieste città delle statue, con sculture - pedone a tema, un percorso già iniziato dal nostro candidato sindaco e allora assessore Franco Bandelli, che poi non è stato più portato avanti".

"Vogliamo anche creare un parco letterario in tutta la regione - continua la candidata di Futura -, dove non mancano le suggestioni (grado con Marin, Gorizia con Michaestaedter, Ungaretti con San Martino al Carso, Hemingway con i luoghi della grande guerra e altri). Dal mio lavoro di guida turistica posso assicurare che la cultura crea lavoro, con ricadute sul territorio, i turisti arrivano anche da Austria e Germania in cerca di un percorso letterario". Tra le altre proposte di Futura, il ripristino del parco archeologico di San Giusto, per valorizzare la Tergeste Romana, anche mediante la riqualificazione di Casa Francol e di insegne distribuite in tutto il territorio, con grafica omogenea.

Il movimento di Bandelli lancia inoltre l'idea di un evento musicale in grado di rappresentare la multiculturalità di Trieste, una kermesse musicale intitolata 'Trieste mosaico di culture', in grado di portare la musica folkloristica del territorio ma anche di tutte le comunità che lo popolano (tra cui greca, slovena e balcanica in generale), che coinvolga tutti i rioni e culmini con un grande spettacolo in centro. Un evento da realizzare in collaborazione tutti i teatri triestini e le scuole di musica, con la partecipazione di artisti locali come Andrea Binetti, Bruno Jurcev e Alessio Colautti, che potrebbero mettere in scena spettacoli di operetta, teatro dialettale e canzone d'autore triestina.

Si auspica poi il ritorno dei grandi eventi musicali e l'organizzazione di mostre sul filone della Mitteleuropa, privilegiando i rapporti storici con Austria, Slovenia e Croazia. "A Trieste, dopo la Barcolana non ci sono altri eventi importanti - ha dichiarato Rusconi -, dobbiamo crearne altri prendendo come esempio Pordenonelegge e Gusti di Frontiera".

Per Bandelli va inoltre ripensato il modello di promozione turistica: "Rivendichiamo la riapertura delle aziende di promozione turistica locale, questa città ha combattuto per l'autonomia, poi la regione ha fagocitato tutto diventando friulanocentrica". Il candidato sindaco, infine, condivide appieno le proposte lanciate in conferenza stampa dall'associazione Triestebella inerenti a '52 idee per una Trieste più bella'. "Siamo lieti di constatare - ha spiegato Franco Bandelli - come gran parte delle loro idee sia già parte integrante del nostro programma elettorale. Tra queste un adeguato utilizzo e la valorizzazione globale del Portovecchio che non dev'esserre uno "spezzatino". Confidiamo pertanto che i cittadini elettori che si identificano con l'associazione possano apprezzare questa identità di vedute, premiando il movimento Futura con la propria preferenza".

Si auspica poi il "ritorno dei grandi eventi musicali e l'organizzazione di mostre sul filone della Mitteleuropa, privilegiando i rapporti storici con Austria, Slovenia e Croazia.

Il Movimento Futura raccoglie l'appello ai candidati sindaco dell'associazione Triestebella. Bandelli (Futura): "Bene le 52 idee che si identificano perfettamente con le nostre proposte"

Il Movimento futura raccoglie l'appello ai candidati sindaco dell'associazione Triestebella. "Leggiamo con piacere - dichiara il candidato sindaco di Futura, Franco Bandelli - le proposte lanciate ieri nel corso di una conferenza stampa dall'associazione Triestebella inerenti a "52 idee per una TRieste più bella" e come Movimento Futura siamo lieti di constatare come gran parte delle summenzionate idee sia già parte integrante del nostro programma elettorale, tanto che le abbiamo espresse pubblicamente più volte durante i nostri numerosi incontri con i giornalisti ben riportati dalla stampa locale. Da un adeguato utilizzo e la valorizzazione globale del Portovecchio che non dev'esserre uno "spezzatino", ai percorsi culturale dedicati alla Trieste romana e mitteleuropea e soprattutto quella di rendere il centro storico la "città delle statue" con la realizzazione di statue-pedone per ricordare le personalità illustri vissute, nate o che sono transitate per Trieste - idea di cui, ricorda Bandelli, io stesso mi sono reso parte attiva per farla partire colocando le riproduzioni di Joyce, Svevo, Saba e la Mula de Trieste". "Confidiamo pertanto - conclude Bandelli - che i cittadini elettori che si identificano con l'associazione possano apprezzare questa identità di vedute e quindi appoggiare quelle che sono sia le nostre che le proposte di Triestebella, premiando il movimento Futura con la propria preferenza".