Bau Beach, Gasperi (M5s): "Idea presentata dal M5s nel 2017, il centrodestra scopre l'acqua calda"

Il vice presidente della III Circoscrizione sottolinea che, nel 2017, il centrodestra non aveva dato voto favorevole da una mozione presentata dallo stesso Gasperi che chiedeva di trovare sul lungomare barcolano uno spazio per gli animali: "Si vuole racimolare qualche voto in più?

"Fa sicuramente piacere sapere che Trieste, i triestini ed i nostri simpatici amici a quattro zampe, forse per un impeto pre-elettorale almeno a parole, avranno una bella spiaggia a loro dedicata nel 2022. Quello che fa sicuramente meno piacere è sapere che il centrodestra che oggi si vanta tanto di proporre qualcosa di innovativo (che in altri Comuni c'è già da parecchi anni), nel 2017 non ha dato voto favorevole ad una mozione del sottoscritto che chiedeva di trovare sul lungomare barcolano proprio uno spazio per gli animali (qui il testo della mozione: mozione spiaggette cani Barcola-2)". Lo ha dichiarato il vice presidente della III Circoscrizione Walter Gasperi.

La mozione citata dal vice presidente della III Circoscrizione risale al 4 novembre del 2017: “Non capisco perché all'epoca – continua - sia stato dato parere negativo ed oggi ci si vanti tanto di aver scoperto l'acqua calda. Si vuole forse racimolare qualche voto in più? Se i lavori fossero cominciati prima, forse, già nel 2018 gli spazi sarebbero stati realizzati. A questo punto mi aspetto pure in quest'ultimo mese di campagna elettorale di vedere i vari assessori presentare il progetto di un mega Skatepark in terrapieno, come richiesto dai giovani triestini e dal Movimento Cinque Stelle già da anni”.

“I nostri ragazzi, infatti, - conclude Walter Gasperi - sono costretti a recarsi fuori città per praticare ad un certo livello skate, roller e bmx (ora tutti sport olimpici). Se non ci si adegua a necessità e richieste di spazi che cambiano, non si può pensare d'essere attrattivi per giovani che abbandonano inevitabilmente, come sta già purtroppo succedendo, la nostra amata Trieste relegandola a casa di riposo per pensionati”.