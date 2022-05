Giorgetti a Trieste: "Progetto Hydrogen Valley è il futuro"

"L'idrogeno è il futuro dell'energia e qui ci sono le competenze, nel cuore della vecchia Europa, per poter fare molte cose in cooperazione", lo ha dichiarato il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che oggi ha incontrato a Trieste il suo omologo croato Davor Filipovic e il presidente Fedriga. La visita sarà scandita da appuntamenti elettorali e istituzionali. Secondo Giorgetti, "il progetto di Hydrogen valley, rappresenta il futuro" e ha rimarcato l'importanza delle "relazioni tra Croazia, Italia, in particolare il Fvg, e Slovenia sul futuro dell'energia", per un "esempio di cooperazione internazionale reale". Il ministro visiterà anche lo stabilimento Fincantieri a Monfalcone, poi la Danieli di Buttrio e la Abs di Cargnacco. Nel pomeriggio sarà a Gorizia e a Monfalcone per confrontarsi con le categorie economiche e sostenere i candidati alle amministrative.