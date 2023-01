"Più Italia nei Balcani, Trieste ponte naturale"

TRIESTE - “Obiettivo di questo Governo è di portare più Italia nei Balcani”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio alla Conferenza sui Balcani a Trieste. Una città che, secondo Meloni “è il luogo più adatto a questa conferenza perché è allo stesso tempo la più italiana e la più mitteleuropea tra le città italiane, rappresenta un ponte naturale e straordinario tra l’identità italiana e latina, e quella dei popoli slavi e germanici, a noi più vicini”. Per il Presidente del Consiglio la Conferenza sui Balcani è “quanto mai necessaria. La guerra di aggressione della Federazione russa all’Ucraina, ormai all’undicesimo mese, ci impone davanti a scelte inevitabilmente strategiche. L’Europa ha grande responsabilità verso i Balcani e deve impegnarsi per riaffermare il senso di appartenenza di questa regione al nostro mondo e ai nostri valori”.

Meloni ha poi parlato del recente vertice dei capi di Stato dei governi dell’Unione Europea e dei Balcani occidentali in Albania, dove “è stato importante ribadire come proprio a Tirana l’impegno europeo a sostegno della regione con misure concrete come il pacchetto da un miliardo a supporto del settore energetico. Non possiamo fermarci a misure economiche, è importante che l’Unione Europea sviluppi una nuova visione di questa regione e metta l’allargamento ai Balcani occidentali come sua priorità”. “L’Italia - ha concluso il Capo del Governo - continuerà a battersi in prima linea affinché questo processo possa proseguire con ancor più slancio e determinazione”.