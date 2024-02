Giorno del ricordo, malumori in aula del Consiglio regionale

"Il Giorno del Ricordo non è semplicemente una ricorrenza per un doveroso omaggio e il necessario ricordo di chi è stato perseguitato, di chi ha perso la vita da innocente, ma anche un processo che sta costruendo una memoria su cui erigere il futuro, una delle basi fondanti dell'Europa stessa". Lo ha affermato stamattina il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in occasione dell'apertura della seduta del Consiglio regionale, per commemorare le vittime delle foibe e la tragedia dell'esodo. "Proprio nell'ottica di verità è fondamentale durante questa commemorazione dire con fermezza - ha affermato il governatore - che le persecuzioni perpetrate dai comunisti titini ai danni di italiani innocenti non possono trovare negazione, giustificazione, studiosi o pseudo studiosi che ne vogliono ridurre la portata: dire che quei fatti sono stati una reazione rispetto all'Italia, agli italiani, non è solo squallido giustificazionismo ma è qualcosa di totalmente irrazionale e falso. Basti pensare che il comunismo titino non ha infoibato soltanto italiani, ma anche sloveni e croati. Ad uccidere innocenti è stato un regime sanguinario, che da una parte voleva fare una pulizia etnica colpendo italiani innocenti, dall'altro colpire in modo feroce gli oppositori politici o chiunque potesse mettere a rischio o in dubbio il regime".

La reazione di Honsell

Intervento, quello di Fedriga, che ha suscitato indignazione in alcuni scranni dell’opposizione: il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, si è detto "sconcertato per le dichiarazioni pronunciate oggi in aula consiliare dal presidente Fedriga in occasione della cerimonia per il Giorno del Ricordo. Parlare genericamente di 'regime sanguinario' di Tito e di 'pulizia etnica' non può che andare nella direzione di promuovere l'odio e il rancore. Questo tipo di atteggiamento - ha concluso Honsell - non rende nemmeno giustizia alle centinaia di migliaia di profughi che abbandonarono l'Istria, Fiume e la Dalmazia negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale, e alle loro sofferenze".