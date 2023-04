Fedriga sceglie la continuità, confermati otto assessori su dieci, ecco la squadra

TRIESTE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha indicato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel Salone di rappresentanza del Palazzo della Regione a Trieste, le deleghe assegnate ai dieci assessori che compongono la nuova Giunta regionale. Otto assessori su dieci vengono confermati, mentre Mario Anzil diventa vicegovernatore e prende le deleghe alla Cultura e Sport, precedentemente nelle mani di Tiziana Gibelli; l'altro nome nuovo è quello di Cristina Amirante, neoassessore alle Infrastrutture e Territorio. Massimiliano Fedriga ha tenuto per sé la delega alle relazioni internazionali. "E' una giunta all'insegna della continuità - così Fedriga - grazie alla fiducia accordataci dai cittadini nell'ultima tornata elettorale a seguito di un'ottima azione amministrativa che non è stata di una persona ma di una squadra e che ora si avvale anche di due preziosi innesti".Fedriga ha annunciato di aver convocato per il giorno 26 aprile il nuovo Consiglio regionale, chiamato a eleggere il presidente dell'Assemblea, mentre la prima riunione di Giunta si terrà indicativamente il giorno 28.

Di seguito la lista completa della nuova giunta.