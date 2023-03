"Le politiche sui migranti del governo sono un fallimento clamoroso"

TRIESTE - La gestione dell'immigrazione da parte del governo Meloni è "un fallimento clamoroso". Lo ha detto l'ex premier e leader del MoVimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, intervenuto nella tarda mattinata di oggi 31 marzo a Trieste in occasione della visita a sostegno della coalizione di centrosinistra che domenica e lunedì è chiamata alla sfida delle regionali contro Massimiliano Fedriga. "Il governo aveva la ricetta pronta, il governo del blocco navale sosteneva che avrebbe risolto i problemi ed invece si ritrova con sbarchi quadruplicati". Conte, accolto da qualche decina di militanti e sostenitori, ha auspicato l'individuazione, da parte dell'Unione Europea, di un "meccanismo di gestione collettiva".

Regeni e fondi Pnrr

L'ex premier ha toccato poi la questione Regeni. "E' una pagina che mi dispiace non aver risolto - ha detto -, mi ero impegnato strenuamente. Ogni volta che ho visto il presidente egiziano ho sempre messo al centro del nostro colloquio la vicenda Regeni per rivendicare giustizia e anche il giusto diritto dei familiari e dell'Italia intera di avere una verità processuale". Sulla tematica di stretta attualità, vale a dire l'utilizzo dei fondi del Pnrr, Conte ha affermato che "serve un confronto serio con le opposizioni perché non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti in questi anni, ne vale del futuro e della credibilità del Paese. La Meloni apra un dialogo e ascolti l'opposizione".