A Gorizia avanti Ziberna, tra 15 giorni ballottaggio con Fasiolo

Tra 15 giorni sarà il ballottaggio tra Ziberna e Fasiolo a decidere chi governerà Gorizia per i prossimi cinque anni. Dopo lo spoglio di oggi 13 giugno nulla viene dato per scontato, né da una parte, né dall'altra. Il sindaco uscente - che aveva calcolato delle proiezioni sul 45 per cento - si attesta tra il 42 e il 43 per cento, mentre la sfidante rimane poco sopra il 30 per cento. Il terzo incomodo, per così dire, sono i liberali guidati da Martina, che portano a casa un 10 per cento di tutto rispetto. La partita è apertissima, soprattutto sul fronte delle alleanze post primo turno e, per quanto riguarda il centrodestra, tentare di ricucire lo strappo con i dissidenti.

Su tutti potrebbe pesare la ferita con Zotti che, nonostante non sia stato in grado di prendere 1500 voti e quel 10 per cento da lui annunciato a metà maggio, porta a casa tra il 5 e il 6 per cento. Azione con Calenda e Gorizia 3.0 per Devetag sindaco si fermano poco sotto il 5 per cento mentre Serenella Ferrari viaggia poco sopra il 3 per cento. "Pesano le sconfitte di Monfalcone e Cervignano ma i ballottaggi di Gorizia, Codroipo e Azzano X assieme ad altre vittorie come quella di Duino Aurisina o Ronchi ci dicono che in questa regione, se si riesce ad allargare il campo e a proporre progetti e persone, il centrosinistra è competitivo" queste le parole del segretario regionale del Partito democratico, Cristiano Shaurli. "Abbiamo 15 giorni durante i quali il nostro impegno totale sarà indirizzato allargare il consenso intorno alle nostre coalizioni e candidati".