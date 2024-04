Idea Giuliana, Godina (italia viva): “Noi il motore aggregatore del centro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In merito alla nascita del contenitore civico "Idea Giuliana", promosso dal consigliere regionale Carlo Grilli con l’idea di guardare al “centro” dello schieramento politico, il Presidente provinciale di Italia Viva Walter Godina dichiara: “Salutiamo con curiosità la nascita del nuovo laboratorio civico promosso da Carlo Grilli, ribadendo il nostro impegno coerente, precedente, presente e futuro, al Centro dello schieramento politico, come si evince anche dal lavoro di formazione della lista di scopo liberaldemocratica “Stati Uniti d’Europa” alle Europee insieme a Matteo Renzi ed Emma Bonino.” Continua - “Stiamo dimostrando la capacità di aggregare e lo faremo anche in vista delle future Elezioni Amministrative: guardando ai programmi, al Bene Comune per Trieste, per la regione e alla qualità dei candidati, più che allo schieramento ideologico 'a prescindere'. “ Conclude – “Dovunque ci sarà possibilità di dialogo e costruzione noi ci saremo, attenti anche verso eventuali realtà civiche. Seguiamo quindi con interesse la nascita anche di Idea Giuliana, che vogliamo interpretare come azione (finalmente) di marcata differenziazione dal populismo di Lega e FdI.”