Il triestino Gianni Cuperlo si candida a segretario del Pd

Il triestino Gianni Cuperlo si candida alla segreteria del Pd, lo ha annunciato lui stesso in un'intervista ad Huffington Post. "C'è il rischio di una deriva greca o francese del Pd, devo farlo anche se la ragione me lo sconsiglia - spiega nell'intervista -. Ci ho riflettuto, so benissimo che ci sono due candidature favorite, ma è un congresso talmente importante che nella prima fase, quella dove a votare saranno gli iscritti, chi ha delle idee sul dopo credo abbia persino il dovere di esporle e discuterle". La notizia della candidatura di Cuperlo è stata lanciata dal sito de "La Repubblica" e poi ripresa dagli altri siti. Così ha dichiarato l'esponente del Pd su Facebook: "So che tra voi ci sarà chi sarà in accordo e chi dissentirà, ma non sarei stato in pace con me se non lo avessi fatto".