Savino abbandona una seduta congiunta, AT e Pd: "Doppio incarico non è sostenibile"

Nella serata del 13 aprile, si è tenuta una seduta congiunta tra la II e III Circoscrizione presso villa Prinz per discutere della grave situazione di dissesto idrogeologico nel Borgo di Piscanci. All'incontro, oltre ai consiglieri e consigliere delle due Circoscrizioni, erano anche presenti diverse persone abitanti nel borgo e, connessi online, l’Assessora Savino e l’ingegnere Zandanel.

La seduta era stata richiesta più volte, anche in seguito allo smottamento di novembre 2022 cche ha costretto alla parziale chiusura di Strada dei Moreri e all’intervento della Protezione Civile per la messa in sicurezza di quel tratto di strada. In questo contesto, riportano le note firmate da Adesso Trieste e dai gruppi consigliari del Partito Democratico in 2a e 3a Circoscrizione, l'Assessore Savino ha scelto di non rispondere alle domande e di disconnettersi dalla seduta dopo soli cinque minuti, lasciando l'ingegnere Zandanel a gestire le questioni tecniche. Tale comportamento, definito da Adesso Trieste "l'ennesimo episodio di assenteismo", ha suscitato indignazione tra i consiglieri e i cittadini presenti, che hanno criticato l'assenza di risposte politiche da parte dell'Assessora.

"È semplicemente scandaloso collegarsi per soli 5 minuti da remoto per poi sparire dopo una introduzione del tutto inutile, mandare avanti i tecnici quando i problemi sono esclusivamente politici, in una riunione che vede la presenza tutti i Consiglieri di II e III ma soprattutto i residenti interessati al dissesto idrogeologico della zona, è scandaloso", afferma il Consigliere di Adesso Trieste in III Circoscrizione Gianluca Festini. La Consigliera Giorgia Kakovic aggiunge: "Ci dicono sempre che le risorse sono esigue e che il Comune può fare poco. Ma il territorio italiano è fortemente colpito dal dissesto idrogeologico e il PNRR metteva a disposizione grosse risorse per combatterlo e mapparlo. Perché il Comune non se n’è occupato?"

Anche i capigruppo del Partito Democratico nelle due Circoscrizioni, Daniele Vatta e Lara Dipace, hanno voluto sottolineare l'inqualificabile comportamento dell'Assessora, chiedendo che non si ripeta una simile situazione e sollecitando le sue dimissioni affinché il ruolo venga affidato a una persona più disponibile a lavorare a tempo pieno per la città. "L'assessore si sottrae per l'ennesima volta al confronto ed al suo dovere, mancando di rispetto ai cittadini ed ai consiglieri presenti. Inoltre i temi e le domande erano per la maggior parte di natura strettamente politica ed il tecnico presente non era ovviamente in grado di rispondere”.