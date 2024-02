Lavoro, in Fvg su quote disabili ancora indietro

TRIESTE - C’è ancora tanto da fare sul fronte del diritto al lavoro dei disabili. E’ quanto emerso oggi in occasione del Consiglio regionale attraverso un’interrogazione del Consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Enrico Bullian, riguardante la legge 68/1999, le norme per il diritto al lavoro dei disabili e lo stato di applicazione presso la Regione e i suoi enti.

L'interrogazione di Bullian

Bullian ha interrogato la Giunta regionale per conoscere lo stato dell’arte rispetto alle assunzioni effettuate a valere sul collocamento mirato, con particolare riguardo al numero di lavoratori occupati assunti rispetto al totale dei dipendenti presso la Regione e ognuno dei suoi enti, compresi gli enti strumentali, le società controllate e partecipate, gli organismi strumentali e gli enti del Servizio sanitario, e alle eventuali azioni correttive poste in essere o programmate nel caso di inadempienze.

La risposta di Roberti

A rispondere è stato l’assessore regionale con delega alla funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, il quale ha subito precisato che “l’interrogazione è riscontrabile limitatamente al personale regionale in senso stretto, ossia i dipendenti dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e dei 9 enti i cui dipendenti possiedono lo status di dipendenti regionali”. Roberti ha specificato che “il personale disabile da avere in organico, in relazione alla consistenza dello stesso, oscilla tra le 190 e le 200 unità” specificando che “al 31 dicembre 2023 risultavano in servizio 158 disabili (in crescita di 5 unità rispetto allo stesso periodo del 2022), oltre a 33 riservatari previsti dalla legge 68/199 (profughi, orfani, vittime del terrorismo)”. Nella sua risposta Bullian ha evidenziato che “il quadro che emerge è certamente migliorabile ma i dati richiesti comprendevano anche quelli delle aziende sanitarie, gli enti strumentali, le società controllate e partecipate quindi manca un quadro esaustivo”. L’assessore Roberti ha poi inviato al consigliere del Patto per le Autonomia i dati richiesti, anche se parzialmente.

Aziende sanitarie indietro sulle quote disabili

E' emerso come i dati legati alle aziende sanitarie del territorio regionale siano ben lungi dall’essere positivi: presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina la scopertura dei posti riservati ai disabili è pari a 196 unità (su una quota loro riservata di 347 posti), presso l’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale di Pordenone è di 87 unità (su una quota riservata ai disabili di 209) e presso l’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale di Udine è di 321 unità (su una quota di 499 posti riservati). “Si è palesata una situazione decisamente più preoccupante rispetto a quanto detto da Roberti in aula – ha spiegato Bullian – di sicuro c’è ancora molto lavoro da fare. Non voglio usare toni esasperati. Sicuramente parliamo di dati originati da scelte che sono state fatte nel corso degli anni. Sta di fatto che le prime a non attuare la norma che parla di diritto al lavoro per i disabili sono proprio le aziende sanitarie pubbliche. E’ certamente un dovere intervenire per assumere quelle circa 600 persone con disabilità rimaste fuori. Ed è compito delle istituzioni incentivare ad andare in quella direzione”