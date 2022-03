Accoglienza ed extra doganalità del porto di Trieste: le proposte di Italia Viva

Accoglienza, porto, energia, infrastrutture, sanità. Sono questi gli argomenti al centro dell'iniziativa di Italia Viva che, questa mattina, ha incontrato i cittadini per presentare la propria linea politica, anche alla luce delle nuove questioni divenute pressanti. Tra queste, l'accoglienza che, come evidenziato da Antonella Grim, Gianfranco Depinguente e Emanuele Cristelli, con la guerra in Ucraina ha mostrato un nuovo lato. "Il Governo ha risposto in maniera più esaustiva e umana alle esigenze di chi viene qui, dimostrando che un nuovo modo di fare accoglienza è possibile. Auspichiamo che si prosegua su questa linea e che il modello attuato all'Ucraina venga esteso anche a chi viene da altre parti del mondo". Sono invece emerse perplessità sul tema dell'extra doganalità del porto. Secondo gli esponenti di Italia Viva Trieste, l'argomento andrebbe approfondito valutando attentamente costi e benefici. "Nell'immediato - ha dichiarato Cristelli - è però possibile agire su tre fronti: fare in modo che il porto rimanga pienamente europeo, attirare investimenti e insediamenti industriali investendo nell'entroterra e nel capitale umano, introdurre l'esenzione IVA sugli investimenti per la creazione di insediamenti industriali".