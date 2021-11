Italia Viva Trieste, primo incontro dopo le amministrative: “Sosteniamo Draghi e campagna vaccinale”

Sì è tenuto ieri il primo incontro in presenza degli iscritti ed iscritte di Italia Viva Trieste dopo le elezioni amministrative d’autunno, alla presenza di Giovanni Fania ed Ettore Rosato. Dal confronto, due richiami in particolare: l’adesione convinta alla campagna vaccinale, al vaccino quale unico fondamentale strumento per mettere in sicurezza la comunità.

"E la richiesta - ha dichiarato Ettore Rosato - di prendersi cura e promuovere la crescita dei nostri ragazzi e ragazze, che vanno accompagnati con forza in un cammino di consapevolezza di cosa sono i diritti ed i doveri che discendono dalla nostra carta costituzionale, anche per affrontare questo delicatissimo momento. Libertà e responsabilità vanno declinate assieme, per tutelare individuo e comunità". Rosato infine ha confermato "il nostro convinto sostegno al governo di Mario Draghi che sta ricostruendo ogni giorno, con fermezza e coraggio, la credibilità del nostro paese".