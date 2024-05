Undici comitati per il cambiamento, entra in scena "La città che vogliamo"

TRIESTE - Assicurano che non diventeranno una lista civica in appoggio al centrosinistra alle prossime elezioni e affermano di non avere alcun legame con i partiti, eppure la lunga lista di comitati cittadini che si è presentata alla stampa questa mattina l'ha fatto proponendosi come un modello di "partecipazione dal basso" che alle ultime amministrative ha fatto la fortuna di Adesso Trieste. I volti de "La città che vogliamo" (questo il nome del maxi comitato) sono noti per vicinanza al progressismo dei municipalisti e nell'ultimo periodo, tra prese di posizione contro la cabinovia fino alla raccolta firme per la salvaguardia della pineta di Cattinara, hanno ingaggiato una battaglia che di fatto ha la giunta Dipiazza come principale nemico. A dire il vero all'interno del maxi comitato si mischiano diverse tematiche e non sempre di esclusiva pertinenza di palazzo Cheba, ma nel calderone ci finisce un po' di tutto.

Le molte lotte dei comitati

A "guidare" il comitato (almeno nel ruolo di odierno portavoce) è Federico Zadnich (che in Adesso Trieste non ha più alcun ruolo politico), ma hanno presenziato anche Diego Redivo (che tra Cattinara, Burlo e Maddalena Vive è dentro a molti comitati), come pure Gianluca Paciucci di Rifondazione Comunista; presente anche una rappresentanza de "La qualità della via" (con i fratelli Curzolo), sodalizio che sul senso unico per via San Michele da tempo ha avanzato esplicite richieste all'amministrazione Dipiazza, richieste che ad oggi non hanno trovato ancora risposte concrete. "Questa classe dirigente - così Zadnich - ha interessi distanti dalle reali necessità del territorio. La giunta comunale non ci ascolta, neanche quando le richieste sono supportate dalla raccolta di migliaia di firme contro i progetti". La presentazione alla stampa anticipa solo di qualche giorno quella alla cittadinanza, che avverrà in largo Barriera sabato 4 maggio dalle 9 alle 13.

"Uniti da un'idea diversa di città"

"Saremo presenti in 11 comitati per far conoscere le rispettive richieste e per farci conoscere dal resto della città, per accogliere suggerimenti e adesioni, per fornire informazioni e per sollecitare alla partecipazione" così il comitato. L'intenzione è quella di "non voler più subire passivamente le scelte calate

dall'alto. Vogliamo partecipare attivamente ai processi decisionali, alla gestione e cura dei nostri rioni e della nostra città. Le lotte che stiamo portando avanti riguardano in maniera trasversale l’ambiente e la qualità degli spazi, la sanità e la scuola pubbliche. Siamo uniti e unite da un’idea diversa di città. Per questo avanziamo proposte e soluzioni alternative". Il comitato abbraccia la contrarietà rispetto "alla pesante cementificazione dei rioni di San Giacomo, di San Giovanni e della Maddalena", ma si propone anche come spazio di formazione sui processi partecipativi.

L'evento e la lista dei comitati

Proprio il 4 maggio infatti (inizio ore 10:30) si terrà una lezione di Vid Tratnik, esperto in formazione e processi partecipativi e fondatore dell’organizzazione no profit PINA che parlerà di "come funziona un bilancio comunale partecipato, di cos’è il teatro legislativo e delle tante pratiche per rendere partecipi i residenti delle scelte urbanistiche di una città e che hanno avuto un buon riscontro nella vicina Slovenia. Invitiamo quindi le triestine e i triestini a unirsi alla nostra rete di

comitati per costruire insieme una città diversa". La lista dei comitati che aderiscono a "La città che vogliamo" è composta da Comitato insieme San Giacomo, Campo libero - rete solidale di San Giacomo, Maddalena vive, Coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara, Comitato spontaneo per la pineta di Cattinara, Collettivo Nessuna ovovia, Comitato per il giardino di San Michele, Comitato La qualità della via, Comitato di partecipazione per i consultori familiari, Comitato di San Giovanni e il Coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste. Insomma, un laboratorio politico.