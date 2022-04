Maggioranza e opposizione fanno pace, Famulari è vicepresidente dell'aula

Dopo la rapida caduta dei veti della maggioranza sulla vicepresidenza d'aula a Laura Famulari, con 24 voti favorevoli la dem diventa così la numero due del Consiglio comunale di Trieste. L'ufficialità - successivamente all'apertura da parte del sindaco Dipiazza da tanti era data come una pura formalità - è giunta in occasione del tanto atteso ritorno in aula, avvenuto nel pomeriggio di oggi 11 aprile. "Riteniamo che Laura Famulari sia la persona più adatta per ricoprire questo ruolo" ha affermato Giovanni Barbo, sottolineando la proposta congiunta del Partito democratico, Punto Franco, Adesso Trieste e MoVimento Cinque Stelle.

"Ringrazio il sindaco - ha commentato la dem - questo è un momento importante, che arriva nella giornata di oggi che segna il rientro in presenza del Consiglio comunale. Nonostante le differenze siamo comunità. Mi scuso per il fatto che questa elezione ha portato via un po' di tempo, non è dipeso da me ma da un principio democratico che oggi è stato riaffermato". La nomina è avvenuta nonostante gli unidici voti astenuti (la maggior parte del gruppo di Fratelli d'Italia, alcuni leghisti e qualche forzista) e l'unico voto contrario espresso dal sovranista Gabriele Cinquepalmi.