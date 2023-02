Congresso Lega, Polidori al posto di Roberti: "Più autonomia con extradoganalità"

TRIESTE - Paolo Polidori è il nuovo coordinatore provinciale della Lega. L'avvicendamento al vertice del Carroccio locale è avvenuto nella tarda serata di ieri 4 febbraio. Nella stessa giornata era stata ufficializzata la notizia della candidatura dell'assessore regionale alle prossime elezioni, nella lista del governatore Massimiliano Fedriga, e non in quella della Lega. Il congresso provinciale del partito ha eletto il sindaco di Muggia (unico candidato) per acclamazione. “Sono emozionato e soddisfatto della fiducia accordatami da tutti i militanti - così Polidori - e mi rendo anche conto della grande responsabilità che vado a prendermi in questo momento, con le elezioni regionali alle porte, ed un consenso e un’identità che la Lega deve riprendere".

Spaziando dall'autonomia regionale alla riforma Calderoli, fino ad arrivare ai modelli autonomistici per Trieste e provincia, Polidori sostiene che "l'autonomia per Trieste e futura provincia potrà senz’altro essere accentuata dalle prerogative di extradoganalità che il nostro territorio possiede in virtù del trattato di pace del 1947: questa rappresenta una battaglia storica della Lega Nord Trieste, e che oggi è pienamente condivisa anche dagli alleati di centrodestra; ciò significa che, essendoci unanimità di consensi a tutti i livelli istituzionali e politici, partendo dal Governo fino ad arrivare a tutta la ex provincia di Trieste, applicare ciò che è sancito da un trattato internazionale, e cioè garantire un sistema di detassazione e di defiscalizzazione su una specie di modello di flat tax, peraltro previsto dal programma nazionale di centrodestra, rappresenta un progetto sostenibile e perseguibile”.