Legge stabilità, Fedriga: “Risorse senza precedenti per sanità e famiglia”

"È una legge di Stabilità che punta sullo sviluppo e sulla crescita di una Regione che non si accontenta di essere quella che ha aumentato di più l'export in Italia dopo la sola Emilia Romagna. È una legge che segna risorse senza precedenti per la sanità e che per la famiglia vede quadruplicati i finanziamenti dal tempo in cui questa Giunta e questa maggioranza si sono insediate".Così si è espresso il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria regionale.



"Questa Stabilità - ha rilevato Fedriga - viene da un percorso lungo che è premiato da una tenuta dell'occupazione senza pari eda una forte crescita del Pil e che è contraddistinto da un investimento poderoso nell'attrazione degli investimenti e nella crescita delle attività produttive".



Tra le azioni forti della manovra il governatore ha evidenziato i 110 milioni investiti nell'ambiente, la ristrutturazione dell'assetto delle autonomie locali e le risposte date sul versante della casa, "dove oggi investiamo una media di 30milioni all'anno, tre volte tanto di quanto si impegnava nella precedente legislatura". Fedriga ha infine ringraziato la Giunta a partire dall'assessore alle Finanze Zilli e il Consiglio regionale nella sua interezza per l'importante lavoro svolto in questa sessione di Stabilità.