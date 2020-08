"Mai stato un perdente", la Lista Dipiazza difende l'operato del sindaco

"Invito la segretaria provinciale del Partito democratico, Laura Famulari, a fare una breve riflessione sul perché il suo partito abbia perso le elezioni, Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Regione, politiche, referendum e tanto altro. Il nostro sindaco, dall'inizio della sua carriera politica, non è mai stato un perdente". Le parole sono del capogruppo della Lista Dipiazza Vincenzo Rescigno che si schiera a difesa del sindaco di Trieste finito al centro delle critiche espresse dalla dem Famulari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel puntare il dito contro la giunta Dipiazza, l'esponente del Pd aveva affermato come i progetti annunciati sarebbero "esempi perfetti di come tramonta l'amministrazione Dipiazza: tra cartapesta e calcestruzzo. Dopo anni di sceneggiate e scaricabarile il sindaco delle grigliate non ci provi nemmeno a darsi pacche sulle spalle". Parole che hanno fatto imbestialire i fedelissimi del primo cittadino. "Qualche giorno fa era uscito un articolo nel quale si evidenziava come la città fosse "ostaggio" di 50 cantieri. Ebbene - ha concluso Rescigno - affermare che il sindaco tramonti sulle opere ferme è una contraddizione bella e buona".