Governo Meloni, Luca Ciriani è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento

Il senatore Luca Ciriani, fratello del sindaco di sindaco di Pordenone Alessandro, è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Quirinale dopo aver accettato l'incarico senza riserve durante l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per Ciriani la possibilità di diventare ministro è diventata realtà nel corso della giornata di oggi, 21 ottobre. In pole position per il ministero (senza portafoglio) c'era Maurizio Lupi, ipotesi che poi è tramontata con il passare delle ore. Ciriani tre giorni fa è stato anche eletto nuovamente capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato e questo aveva fatto pensare a una sua esclusione dal Governo per concentrarsi sul ruolo in aula.

Domani giurerà con tutti i componenti del nuovo Esecutivo e la presidente del Consiglio, prima donna a ricoprire questo ruolo in Italia.

Chi è Luca Ciriani

Nato a Pordenone il 26 gennaio del 1967, Luca Ciriani è sposato con un figlio. Proviene da una lunga militanza nella destra, iniziata da giovane nella fila del Movimento sociale italiano.

La sua carriera inizia nel 1995, quando diventa consigliere comunale a Fiume Veneto. Nel 1998 il salto in Regione con l'elezione a consigliere in Alleanza Nazionale e diventando assserore allo sport e autonomie locali nella giunta guidata da Roberto Antonione. Continua l'avventura triestina con un mandato da consigliere nel 2003 e un altro da assessore nel 2008, con delega alla Protezione civile e vicepresidente di Renzo Tondo. Alle elezioni del 2018 si candida al Senato e vince nel collegio uninominale, diventando a luglio capogruppo di Fratelli d'Italia (di cui fa parte dal 2015) a Palazzo Madama. Vince di nuovo all'uninominale nelle elezioni del 25 settembre, superando il 50% dei voti.