Vandali in azione, strappati i manifesti elettorali di Fratelli d'Italia

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12, alcuni vandali hanno strappato i manifesti elettorali di Fabio Scoccimarro, candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali. Il fatto è stato reso noto dallo stesso Scoccimarro: "I soliti pavidi democratici che pensano di intimorire l'avversario politico strappando manifesti elettorali - ha commentato il candidato meloniano - A questi delinquentelli dico che ho vissuto anni politici in cui la fiamma che con orgoglio porto sul petto era visto come un bersaglio".

"Queste bravate invece manifestano l'incapacità di azioni politiche e la paura di un sano confronto politico - continua l'esponente di FdI -. Ma capisco la vostra rabbia, la nostra presidente Giorgia Meloni e la classe dirigente di Fratelli d’Italia sta dimostrando di sapere governare finalmente con coerenza e patriottismo un Paese che per troppo tempo è stato sottomesso a volontà altrui. E gli italiani sono con noi".