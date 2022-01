Mattarella bis, Fedriga: "Dalle Regioni totale collaborazione, serve stabilità"

Il presidente del Friuli Venezia Giulia in veste di numero uno della Conferenza delle regioni ha parlato in occasione della scelta di rieleggere Sergio Mattarella come capo dello Stato

Il Paese chiede stabilità per affrontare l'emergenza economica e pandemica. Per questo serve unità delle istituzioni. Dalle Regioni c'è totale collaborazione affinché il paese possa camminare e guardare al futuro con ottimismo. Mi sembra che il parlamento abbia fatto dei grossi passi in avanti". Lo ha detto oggi 29 gennaio Massimiliano Fedriga in veste di presidente della Conferenza delle Regioni, a margine della "fumata" che dovrebbe portare alla rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato.