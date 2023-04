Mauro Bordin (Lega) è il nuovo presidente del Consiglio Regionale del Fvg. L'elezione è avvenuta durante la prima seduta dell'assemblea, 28 le schede a favore di Bordin, una scheda nulla e 18 bianche su un totale di 47 votanti.

Eletti anche i due vicepresidenti: Stefano Mazzolini della Lista Fedriga (26 voti) e Francesco Russo del Pd (19 voti). Entrambi erano stati vicepresidenti anche nella precedente legislatura. Michele Lobianco (Fi) e Giulia Massolino (Pa) sono stati eletti tra i quattro segretari insieme a Simone Polesello (Lega) e Manuela Celotti (Pd).

Nel precedente mandato Bordin era stato capogruppo del suo

partito e in precedenza aveva guidato da sindaco per 10 anni, dal

2006 al 2016, il suo Comune di residenza, Palazzolo dello Stella. È approdato in Consiglio regionale nel 2018.

"La vostra scelta mi onora e mi responsabilizza", ha dichiarato

Bordin, impegnandosi a garantire "equilibrio e imparzialità", auspicando "un confronto leale" tra tutte le forze politiche e augurando un "convinto buon lavoro alla Giunta presieduta da Massimiliano Fedriga".

La prossima seduta consiliare è fissata per martedì 2 maggio alle 10, per ascoltare il programma della nuova Giunta Fedriga.