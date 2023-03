Servizio civile sportivo, mercato coperto e ruolo degli Its: le proposte di Babuder

TRIESTE - Si ripromette di fare il "rompiscatole" per il bene della comunità e per ridare credibilità ad una classe politica che nell'ultimo periodo non sempre ha brillato. Michele Babuder, battitore libero di Forza Italia, si candida al consiglio regionale attraverso alcune proposte presentate alla stampa nei giorni scorsi. Dal sostegno alle imprese artigiane al lavoro e l'istruzione, dallo sport alla sanità, il forzista resta con i piedi per terra e predica concretezza. "La Regione deve supportare il comparto artigiano - ha detto - e può farlo grazie all'attivazione di sportelli per la consulenza, offrendo formazipone, corsi e workshop sui temi dell'imprenditoria e dell'innovazione tecnologica, ma anche introdurre nuovi strumenti di accesso al credito agevolato".

Il ruolo degli Its e le industrie

Il cavallo di battaglia però sembra essere un altro, vale a dire il ruolo degli Istituti tecnico scientifici e la collaborazione tra gli stessi e le industrie. "Solo così si può garantire che i programmi di formazione siano in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Vanno potenziati attraverso confronti continui con Confindustria e Confartigianato regionali". Babuder ha avanzato l'idea progettuale di trasformare il Mercato coperto di Trieste, modellando l'edificio e le sue attività sulla torinese "piazza dei mestieri". "Si tratta di coinvolgere gli artigiani locali, le scuole ad indirizzo turistico-alberghiero, innescando un co-working formativo e aziendale". Per farlo, secondo Babuder, c'è bisogno di realizzare una fondazione pubblico-privata, così da condurre un'attività non profit e legando l'aspetto proprietario alla mission stessa dell'impresa".

Servizio civile sportivo

Il mondo dello sport vede invece la volontà di istituire un servizio civile sportivo per il Friuli Venezia Giulia. Sulla sanità, terreno particolarmente insidioso per buona parte della politica, di bacchette magiche non ce ne sono. "E' necessario investire in risorse umane - conclude Babuder -, ma vanno migliorate le condizioni di lavoro per i sanitari, anche dal punto di vista della loro sicurezza". Ma lo scoglio sembra essere anche quello che lo stesso sistema non riesce ad arginare, ovvero la burocrazia. "Va ridotta la quantità di carte da compilare, vanno semplificati i moduli e digitalizzati i processi. Così si può accelerare la gestione delle richieste".