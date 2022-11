"Dipiazza si rifà a valori cristiani, ma sui poveri ci si rimbocca le maniche, non si fa retorica"

TRIESTE - “Non giustifichiamo atti di vandalismo, ma non si possono nemmeno prendere a pretesto per lasciare degli esseri umani al freddo”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai e Ilaria Dal Zovo, dopo le dichiarazioni del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, sulla situazione del centro di accoglienza di Campo Sacro. “Un sindaco non è eletto per lasciarsi andare a uscite demagogiche, magari per strizzare l’occhio a qualche partito alleato, ma per risolvere i problemi – aggiungono Ussai e Dal Zovo -. Dipiazza solleciti quindi il Ministero dell’Interno perché attivi i trasferimenti e ponga in atto la cosiddetta ‘emergenza freddo’ per fare in modo che nessuno viva all’addiaccio con le temperature rigide di questi giorni”.

‘Come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche’. “Sono parole di Papa Francesco – concludono i portavoce M5S -. Da chi, come il sindaco Dipiazza, almeno a parole si rifà ai valori cristiani, ci si aspetterebbe un’azione che risolva il problema, non dichiarazioni che guardano al consenso e giustificano la sua inerzia”.