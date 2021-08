Muggia, l'assessore allo Sport lascia i dem e si unisce a Polidori: il sindaco gli toglie le deleghe

Lo dichiara la stessa Laura Marzi in un post su Facebook. L'assessore Roberto Rosca, la scorsa settimana, aveva annunciato l'abbandono della coalizione di centrosinistra per unirsi alla lista "Noi per Muggia", che appoggia il vicesindaco leghista di Trieste

"Con un po’ di rammarico, ma tutto sommato senza grande stupore, stamattina ho revocato la delega da assessore a Roberto Rosca, dopo che lo stesso ha voluto annunciare alla stampa, prima ancora che alla sottoscritta o alla maggioranza della quale lui dichiara di voler far parte fino a fine mandato". Lo dichiara su Facebook la sindaca di Muggia Laura Marzi dopo il cambio di bandiera dell'assessore allo sport la settimana scorsa. Rosca aveva infatti dichiarato l'abbandono della coalizione di centrosinistra, che appoggia l'attuale vicesindaco Francesco Bussani, per unirsi alla lista "Noi per Muggia", che sostiene invece il vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori.

"Direi che quanto meno ha dimostrato poco senso dell’opportunità - ha attaccato Marzi -, per non dire assoluta mancanza di coscienza politica. Purtroppo Rosca non ha capito una cosa fondamentale in questo frangente, e che attiene alla vita di un amministratore pubblico: prima si fanno le cose ufficiali (come le dimissioni per esempio) e poi si fanno i proclami pubblici, non viceversa, altrimenti qualsiasi cosa perde di significato. Quindi piuttosto che andare in giro a dichiarare che stava per dare le dimissioni, dopo peraltro aver annunciato pubblicamente di voler rimanere in giunta fino alla fine del mandato - conclude la sindaca -, bisognava “far carte” ufficiali".