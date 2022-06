"Non sulla nostra pelle", il Pd lancia l'osservatorio sulla sanità

Il Partito democratico torna in piazza per denunciare lo stato della sanità regionale e lo fa attraverso l'istituzione di un Osservatorio permanente per informare la cittadinanza sul "peggioramento della situazione". Ad annunciarlo questa mattina è stata la segretaria provinciale dei dem, Caterina Conti, affiancata dal consigliere e capogruppo consiliare Giovanni Barbo e da Manuela Mandler. "Dopo cinque anni - così la segretaria - la sanità regionale e a Trieste è sempre meno efficiente e sempre più lontana dalle esigenze del cittadino". Secondo i dem, l'osservatorio sulla sanità si pone come obiettivo la raccolta di segnalazioni e di proposte dei cittadini.

Le difficoltà che il sistema ha vissuto - complice anche l'emergenza pandemica che ne ha evidenziato le fragilità -, secondo il Pd non vanno ripetute. "Le ultime scelte rischiano di compromettere ulteriormente la situazione e va monitorato il rischio che i fondi del Pnrr vengano sprecati. Devono diventare il motore del rilancio, di una ripartenza vera" così gli esponenti dem. Lo slogan della campagna sulla sanità è "Non sulla nostra pelle" e mette nel mirino "privatizzazioni, frammentazione e caos organizzativo. Per questi motivi saremo in piazza a raccogliere le segnalazioni ed ad ascoltare i cittadini". La mail dove inviarle è trieste@pd.fvg.it