Approvata la variante per la Cabinovia, al via i 60 giorni per le osservazioni dei cittadini

Il Consiglio Comunale ha approvato ieri pomeriggio la variante al piano regolatore per la Cabinovia e, visti i regolamenti semplificati previsti da Pnrr, la gara potrebbe essere indetta in tempi molto brevi. La delibera è stata presentata dall'essessore Lobianco in quanto la collega competente Sandra Savino era assente e poi, nella lunga discussione, si è aperto un lungo dibattito tra i consiglieri, durato dalle 17 alle 22 circa. A quel punto la variante è stata approvata con i voti della maggioranza mentre l'opposizione ha espresso voto contrario alla quasi unanimità. Il consigliere dem Ukmar, infatti, si è astenuto. Adesso, secondo l'iter, la proposta di modifica alla legge territoriale sarà resa pubblica e aperta alle osservazioni dei cittadini per 60 giorni prima di tornare in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.