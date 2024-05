TRIESTE - "Dire che la pandemia è stata un'invenzione è una cosa di cui vergognarsi". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini intervenuto a Trieste, nella mattinata di oggi 4 maggio, in riferimento alla candidatura di Sergio Berlato con Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee. Bonaccini è capolista del Partito democratico nella circoscrizione nordest. "Io che guidavo la Conferenza delle Regioni - ha ricordato a margine dell'evento elettorale tenutosi al Caffè San Marco - ho visto le terapie intensive. E prima che avessimo i vaccini erano ancora molto più piene. Per rispetto di chi ha perso la vita, dei loro familiari e dei medici e infermieri che hanno messo la loro vita a rischio per salvare le nostre, ci vorrebbe un po' più di equilibrio e raccontare meno baggianate".