Roberti scioglie le riserve: resta fedelissimo a Fedriga e si candida con la sua lista

TRIESTE - "Per la prima volta mi metterò in gioco in una lista diversa da quella della Lega. Sarò candidato nella lista civica del Presidente Massimiliano Fedriga". Pierpaolo Roberti scioglie le riserve e conferma ufficialmente che nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali sarà ancora una volta fedelissimo del governatore. Una scelta che l'attuale assessore ed ex vicesindaco di Trieste definisce "condivisa" e che trova ragion d'essere, oltre all'amicizia personale che lega i due, soprattutto dalla "volontà comune di creare una coalizione forte che sappia garantire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia una buona amministrazione, sulla scia del percorso iniziato cinque anni fa". Un segnale politico deciso, quello che proviene dal segretario provinciale della Lega, ma che trova corrispondenza anche in molti altri esponenti del centrodestra triestino. Secondo Roberti, tuttavia, non c'è nessuno strappo. La Lega, infatti, rimane "un partito che mi ha dato tanto, al quale continuerò ad essere per sempre grato, iscritto e militante".