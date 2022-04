Pnrr, Fedriga: “Verso un adeguamento rispetto alla situazione internazionale”

“Penso che il Governo andrà verso un adeguamento del Pnrr rispetto alla situazione internazionale, non solo per approvvigionamento delle materie prime e l’aumento dei costi ma anche rispetto alle nuove esigenze che sono emerse con una guerra che ha sconvolto il mondo”. Lo ha dichiarato il presidente Fedriga a margine dell’incontro sul Pnrr Italia Domani. Presenti anche i ministri Maria Stella Gelmini e Stefano Patuanelli, che alcune indiscrezioni descrivono come futuro avversario di Fedriga alle regionali del 2023.

Su questo il presidente non smentisce e non conferma (così come il ministro) ma commenta spiegando che “sarebbe una sconfitta guardare a chi candidano contro di noi. Penso invece a quello che abbiamo proposto ai cittadini in cinque anni di governo: abbiamo impresso un forte cambio di passo alla regione, basta vedere i dati sull’occupazione, la capacità di ripresa, siamo prima regione d’Italia per l’export pro capite. I cittadini possono vedere quotidianamente ciò che abbiamo fatto”.