No a premio Grilz, Scoccimarro: "Vergognoso, il 19 maggio sarò di nuovo in via Paduina"

TRIESTE - È ancora polemica sulla memoria di Almerigo Grilz, giornalista triestino ucciso in Mozambico nel 1987. Dopo la recente e durissima presa di posizione di "Trieste democratica e antifascista", arrivata a chiedere al sindaco Dipiazza e al presidente del Fvg Fedriga di non appoggiare il premio giornalistico intitolato a Grilz, la reazione da parte di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere. "A dir poco vergognoso - così Fabio Scoccimarro - il comunicato con la quale viene indetta una conferenza stampa con il titolo "Trieste democratica e antifascista dice NO al premio giornalistico ad Almerigo Grilz". I sedicenti democratici come sempre tentano la censura di chi non la pensa come loro, ricorrendo costantemente allo spettro fascista ogni qual volta non vi sia qualcuno che abbia fatto una pubblica professione di fede nel nome dell'antifascismo. Almerigo era un uomo libero, giovane antisistema, i suoi servizi furono apprezzati e veicolati sulle emittenti televisive di tutto il mondo e viene ricordato anche per essere il primo reporter italiano di guerra morto durante un reportage, dopo il secondo conflitto mondiale".

Nella nota Scoccimarro annuncia anche la sua partecipazione alla commemorazione di Grilz che, come ogni anno, si terrà in via Paduina il prossimo 19 maggio. "La tradizione vuole che ci troviamo per ricordare quello che per me è stato come un fratello maggiore cui però fino a poco tempo fa quei sedicenti democratici hanno negato vie e piazze dove ritrovarsi per commemorare un grande professionista oltre che leader - continua l'assessore regionale -. Motivo per cui sarò ancora presente e sarò lieto di discutere ancora in Consiglio regionale con quei democratici che chiederanno le mie dimissioni come l'anno scorso, sarà un'altra occasione per ricordare Almerigo".