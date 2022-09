Fratelli d'Italia presenta il programma elettorale, Matteoni: "Sarò la voce di Trieste a Roma"

Extradoganalità dei punti franchi, un campus scolastico all’ex caserma di via Rossetti, rivedere le procedure per i respingimenti dei migranti sulla rotta balcanica e una tassazione più equa dei buoni pasto. Queste le battaglie di Fratelli d’Italia per Trieste, i punti cardine della campagna elettorale a livello locale che oggi sono stati simbolicamente 'consegnati' a Nicole Matteoni, candidata alla Camera dei deputati, dagli esponenti locali del partito. Presenti in confereza stampa il consigliere regionale Claudio Giacomelli, gli assessori comunali Elisa Lodi, Stefano Avian e Maurizio De Blasio con la partecipazion del sindaco Dipiazza.

Nicole Matteoni ha ringraziato il sindaco e i colleghi “per aver portato queste istanze, che vanno discusse su altrii tavoli, per dare a Trieste l’attenzione che merita. Mi farò portavoce di queste richieste, sarò la voce di Trieste a Roma”.

Claudio Giacomelli ha poi dichiarato che “è stata Fratell’ d’Italia a portare alla ribalta il riconoscimento dell’extradoganalità dei punti franchi, strumento legislativo non ancora pienamente sfruttato”. Nel 2020, infatti, il gruppo consiliare regionale di FdI aveva audito il presidente dell’Authority Zeno D’Agostino, per poi predisporre una mozione in cui si chiedeva al Governo di notificare formalmente alla Commissione Europea l’esclusione dei punti franchi dal territorio doganale dell’Ue. “Purtroppo la Comunità Europea ha respinto la richiesta – continua Giacomelli – per un errore di valutazione della senatrice Rojc. Ora è il momento di Nicole Matteoni”.

Relativamente alla caserma di via Rossetti l’assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi ha dichiarato: “noi vogliamo supportare l’acquisizione con Cassa Depositi e Prestiti, che si è dilungata in richieste piuttosto esose, ma vogliamo anche reperire le risorse per la riqualificazione dell'area. La creazione di un Campus scolastico moderno e all’avanguardia dal punto di vista energetico è il futuro di questa città”.

L’Assessore alla Sicurezza De Blasio si è soffermato sulla rotta balcanica e sulla “necessità di rivedere le procedure inerenti i respingimenti degli immigrati clandestini colti a pochi chilometri dal confine, altrimenti le pattuglie miste serviranno solo ad accompagnare i clandestini in Questura per redigere la domanda di asilo”, specificando che “non vogliamo muri, solo un controllo diverso del territorio per proteggere i cittadini da microcriminalità e degrado”.

Infine l’assessore alle Risorse Umane Stefano Avian ha posto l’accento sulla “disuguaglianza tra pubblico e privato sulla tassazione dei buoni pasto, in un periodo economicamente difficile” e sollecitando “un intervento che non avrebbe nessun costo erariale”.

Il sindaco Dipiazza ha rimarcato la volontà di acquisire la Caserma di via Rossetti da Cassa Depositi e Prestiti che, ha specificato il primo cittadino “non sta facendo l’interesse del nostro paese, hanno chiesto 17 milioni, io gliene avrei offerti otto”. Poi, rivolgendosi a Matteoni: “sei una persona speciale, una come te a Roma mi consentirà di avere contatto con il Governo. Con Fratelli d’Italia abbiamo sempre lavorato per la città, senza screzi, uniti dai valori di Patria e Famiglia”