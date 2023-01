Regionali, Alessandro Maran è il candidato del Terzo Polo

Il candidato presidente per la Regione Friuli Venezia Giulia del Terzo Polo, Alessandro Maran, ha presentato oggi il suo progetto per le prossime elezioni regionali. Come riportato da Ansa, Maran ha dichiarato che la sua candidatura mira a rappresentare quella fetta di elettori che non si sentono rappresentati dai populismi e dall'attuale bipolarismo.

Maran ha precisato che il progetto del Terzo Polo è orientato al futuro ed è focalizzato su come trattenere i giovani in regione e attrarre investimenti in Friuli Venezia Giulia per dare un nuovo impulso allo sviluppo. La candidatura è sostenuta, oltre che da Azione e Italia Viva, anche da +Europa e da due movimenti civici, Regione Futura e Alfieri per la Libertà. I candidati per il consiglio regionale saranno presentati prossimamente.