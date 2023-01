Regionali: l'avvocata paladina dei no vax si candida a presidente del Fvg

Annunciata la candidata alla presidenza della regione della lista civica Insieme Liberi per il Friuli Venezia Giulia. A competere per lo scranno più alto l'avvocata Giorgia Tripoli che se la vedrà con il presidente uscente Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo e Alessandro Maran. La Tripoli sarà espressione di questa lista civica che “rappresenta l’unione di tutte le forze del dissenso che si sono battute in questi ultimi anni per la valorizzazione dell’essere umano e delle sue peculiarità, opponendosi all’attuale costruzione di un mondo neoliberista e globalizzato”. Serviranno però 4 mila e 750 firme per sostenere la sua candidatura alle prossime elezioni regionali previste il 2 e il 3 aprile 2023.

Alla presentazione della lista, avvenuta questa mattina a Udine, Giorgia Tripoli ha affermato: "Sono molto orgogliosa che sia stato fatto il mio nome e accetto volentieri di candidarmi. L'obiettivo principale di questa lista è rimettere l'essere umano al centro del pensiero politico. Basta farci mettere un bavaglio sia fisico sia immateriale. Siamo capaci di ragionare con la nostra testa e non concederemo più a nessuno il potere di prendere decisioni al posto nostro. Dobbiamo smetterla di spegnere il cervello e metterlo sul comodino per farci istruire dalla televisione che ci dice chi amare e chi odiare, chi ha ragione e chi ha torto. È arrivato il tempo in cui dobbiamo e vogliamo dire la nostra". Tra i movimenti e le associazioni rappresentati nella lista vi sono Ancora Italia, Italexit per l’Italia, Movimento 3V, Movimento Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia, Lista Civica Cambiamenti per Cervignano, Il Quadrifoglio, Alister, Solidar, Sindacato dei Popoli Liberi, Comitato Tutela Salute Pubblica FVG, Comitato Personale UniUd.