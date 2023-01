E' ufficiale: M5S e centrosinistra correranno insieme alle regionali

TRIESTE - Dall'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle arriva l'ok definitivo all'alleanza con il centrosinistra per le elezioni regionali. L'assemblea è stata convocata ieri sera in remoto alla presenza del presidente Giuseppe Conte e ha dato il "pieno appoggio" e il "via libero definitivo" a proseguire la coalizione con le forze progressiste. E' stato proposto "in pieno accordo" il candidato presidente Massimo Moretuzzo e il percorso, già iniziato nelle scorse settimane, è stato condiviso dal presidente Giuseppe Conte e dal senatore Stefano Patuanelli. Al termine della videoconferenza, a cui si sono collegate circa 150 persone, è stato dichiarato che il M5S in Fvg "è sempre rimasto coerente con i propri principi e programmi" e "lo sarà anche in questa campagna elettorale con la consapevolezza di essere una delle forze politiche principali di questa Regione, lavorando per costruire un nuovo Friuli Venezia Giulia".