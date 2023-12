Regione, approvato il bilancio "record": 280 milioni in più per la sanità

TRIESTE - Un bilancio da 5,7 miliardi, il più alto di sempre nella storia della regione, e per la Sanità saranno stanziati 285 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso. Lo ha annunciato il presidente Fedriga al termine dei lavori in Consiglio regionale che, nella notte di oggi, hanno portato all'approvazione dei provvedimenti finanziari per il 2024. Un biloancio, ha spiegato Fedriga, "che risulta superiore di ben 642 milioni rispetto alle risorse allocate a dicembre 2022, la manovra appena licenziata dall'Aula si pone come un ulteriore significativo passo in avanti verso il consolidamento del sistema socioeconomico del Friuli Venezia Giulia e mira a offrire nuovo impulso all'attrattività del territorio".

Il Governatore ha sottolineato che, tra i 285 milioni in più per il sistema sanitario, "173,6 andranno per la spesa corrente, 44,7 per nuovi investimenti e 25,9 per il sociale: fondi necessari ad affrontare con decisione le sfide relative al diritto alla salute dei cittadini, dall'accesso alle cure alla presa in carico attraverso i servizi territoriali". "Di pari peso inoltre - secondo il governatore - la conferma di ingenti risorse per le politiche per la famiglia: un settore che, fino al 2017, poteva contare su circa 20 milioni l'anno e che questa maggioranza ha triplicato negli anni fino agli attuali 65 milioni, cui si aggiungono i 18 milioni in più per le due misure straordinarie che, a partire dal 2024, offriranno un cospicuo supporto alle giovani coppie nell'allargamento dei nuclei familiari". Nel dettaglio, viene previsto un contributo alle famiglie in occasione della nascita del terzo figlio per l'abbattimento del capitale residuo del mutuo per l'acquisto della casa. Beneficiari i nuclei destinatari della Carta Famiglia che si impegnino a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia per tre anni dalla concessione.

Il contributo si applica anche in caso di terzo figlio adottato, purché minorenne. L'importo, in fase di prima applicazione, arriva fino a 20mila euro per figli nati a partire dal 1° gennaio 2024. Una seconda misura mira a incentivare la formazione di nuovi gruppi familiari; a tale scopo la Regione interviene per stipulare una convenzione con gli istituti di credito disponibili a concedere un prestito a giovani che costituiscano un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30mila euro da estinguere entro 5 anni. Nel caso di nascita di un figlio, la Regione riconosce un ulteriore contributo di 15mila euro a decurtazione della quota capitale del prestito.

Un ulteriore contributo viene erogato nel caso della nascita di un secondo figlio a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito. Beneficiarie sono le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare in possesso di Isee pari o inferiore a 35mila euro, residente in territorio regionale da almeno 24 mesi continuativi e previo impegno a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del prestito. Anche in questo caso la misura vale anche per figli adottivi.