Sicurezza negli ospedali, Riccardi attacca i contestatori politici: «È un'aggressione continua»

A margine della presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza dell'ospedale di Pordenone - per la sicurezza degli operatori sanitari - l'assessore regionale Riccardo Riccardi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Secondo l'esponente della giunta Fedriga non è più sostenibile un clima di violenza verbale in cui vengono continuamente contestate le decisioni prese per la sanità pubblica.