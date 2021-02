Ripristinare i voli pre-pandemia: la Giunta pronta a fare pressing sul Governo

La Giunta è pronta a fare pressing sul Governo per ripristinare i voli pre-pandemia. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, infatti, ha approvato all'unanimità la mozione 186 dedicata alle incognite sulla futura offerta di Trieste Airport. La proposta, illustrata all'Aula dalla prima firmataria Mara Piccin (FI), aveva trovato inizialmente il supporto dei colleghi di partito Giuseppe Nicoli e Franco Mattiussi, ai quali si era aggiunto anche Stefano Mazzolini (Lega). Il voto dei consiglieri regionali è stato tuttavia rivolto a un emendamento completamente modificativo della mozione originaria, precedentemente volta al ripristino e al potenziamento dei voli Alitalia da e per lo scalo Trieste Airport.

"La modifica - ha spiegato Piccin - si è resa necessaria in seguito ai numerosi eventi che avevano reso superato il nostro primo documento. La regione è molto in difficoltà sotto l'aspetto dei collegamenti e in questo modo cerchiamo di sollecitare la Giunta a cercare una soluzione". Con il nuovo provvedimento, in considerazione che "il decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 ha dato vita alla new company Italia Trasporto Aereo Spa (Ita)", si impegna la Giunta regionale Fvg "a esercitare adeguata pressione nei confronti del Governo, affinché l'offerta di Ita comprenda collegamenti da e verso Trieste Airport e, in particolare, con Roma-Fiumicino, ripristinando i voli ante pandemia". Il documento impegna inoltre l'Esecutivo "a monitorare l'effettiva ripresa dell'offerta di voli, rapportandosi con la società che gestisce l'aeroporto ed, eventualmente, con le compagnie di riferimento". Infine, viene chiesto anche di "porre in essere tutte le azioni necessarie al sostegno della ripresa del traffico passeggeri e all'efficienza dell'intermodalità dello scalo".