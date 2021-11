Rintraccio di 45 migranti, Roberti: “Riattivare le riammissioni in Slovenia”

"Che fine hanno fatto le annunciate riammissioni con la Slovenia, unico strumento per combattere immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani al nostro confine?"



È l'interrogativo posto dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti alla luce della notizia che nelle prime ore di oggi sono stati rintracciati ad Aquilinia e via dell'Istria a Trieste 45 migranti di nazionalità pakistana, bengalese, indiana,

irachena e iraniana.





"In un momento di grande criticità dei contagi, soprattutto nei Balcani - ha affermato Roberti -, non capiamo per quali ragioni la ripresa delle riammissioni annunciata tanto alle istituzioniquanto alle organizzazioni sindacali sia rimasta lettera morta. È una situazione insostenibile sulla quale siamo costretti a incalzare nuovamente, stante che l'Amministrazione regionale non ha la potestà di affrontare il tema in prima persona".