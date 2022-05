Giovane morto, Dipiazza: "Dovete ridurre la velocità", bufera social sul sindaco

Si dice che il tempismo sia tutto, nella vita, ma in qualche caso può anche essere un'arma a doppio taglio. Questa volta il sindaco Roberto Dipiazza è finito nella rete dei social che l'hanno visto protagonista di un commento che non è piaciuto agli utenti. Per capire di cosa stiamo parlando va riavvolto il nastro delle ultime ore. Nella serata di ieri 29 maggio un giovane di 30 anni si schianta a bordo del suo scooter e muore dopo il terribile incidente. TriestePrima pubblica la notizia sul sito e, come sempre, posta la news anche sulla propria fanpage di Facebook. Tra i primi commenti che vengono postati per la tragedia di strada Nuova per Opicina c'è proprio quello del primo cittadino: "Cari motociclisti troppi incidenti troppi decessi dovete ridurre la velocità. Meditate gente meditate".

Un commento che innesca reazioni molto piccate. A rispondergli subito dopo è il consigliere comunale di Adesso Trieste, Kevin Nicolini: "E' morto un ragazzo Sindaco, nemmeno ancora si sa se stesse correndo o meno, faccia la cortesia di non impartire lezioni almeno in questa tragica occasione". La fronda dei municipalisti si scatena. Interviene anche Tommaso Vaccarezza, consigliere circoscrizionale: "Da quel che scrive ultimamente mi sembra che non stia molto bene. Ne parli con qualcuno. Sono sicuro che troverà l'aiuto che necessita". Altri commenti intervengono con "si vergogni" o "altro commento stile sagra", e ancora "pessimo", "che commento idiota", "le dovrebbero togliere la carica", "veramente incommentabile" o "nessun rispetto per la famiglia".